Homem grifa “eu te amo” em bala e é preso após ameaçar ex-mulher

Crédito da foto Para Divulgação PCPR

Suspeito de ameaçar de morte a ex-mulher, um homem foi preso em Arapongas, no Norte do Paraná. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (7) pela Polícia Civil, os policiais encontraram com ele armas e munições, sendo que em uma delas estava grifado a declaração “eu te amo” com o nome da vítima.

A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao suspeito nesta segunda-feira (6), sendo dois no bairro Alto Boa Vista e outros dois no bairro Jardim das Águas. Nos endereços, os policiais civis encontraram duas espingardas de calibre 22, uma pistola de calibre 380, uma carabina de pressão e 30 munições de calibres diversos, sendo duas de uso exclusivo militar.

A vítima registrou boletim de ocorrência na sexta-feira (3). Conforme relato, a mulher estava separada há três meses do suspeito e no dia 26 de março, o homem a chamou para conversar. No encontrou o homem ameaçou a mulher de morte, após ela recusar reatar o relacionamento.

O homem foi atuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele já tinha passagem por violência doméstica. A pena prevista para os crimes é de até seis anos de prisão.