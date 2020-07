Homem joga gasolina na ex-mulher e ateia fogo em casa com filhos dentro

Crédito da foto Para (Foto: Marcelo Borges/Banda B)

Um homem, de 55 anos, espalhou gasolina pelo corpo da ex-mulher e ateou fogo na casa, onde também estavam os filhos do casal, um menino de 6 anos e uma menina de 9. O caso aconteceu no início da noite, desta quarta-feira (22), na rua Carlos de Laet, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O suspeito teria fugido em um Celta prata após provocar o incêndio.

De acordo com o cabo Matoso, do 20ª Batalhão da Polícia Militar (PM), ao chegar no local a casa estava quase que completamente tomada pelo fogo. “No local, nos deparamos com praticamente 90% da casa tomada pelo fogo, graças a Deus todos conseguiram se salvar e estavam em uma casa do outro lado da rua”, conta o cabo.

Segundo o tenente Fogaça, do Corpo de Bombeiros, o homem já tinha um histórico de ameaças à ex-mulher, que não ficou ferida com o incidente.

“A menina de 9 anos teve parte dos tornozelos e uma das mãos queimadas, mas ferimentos leves, sem risco de morte”, afirmou o tenente.

O menino de 6 anos também teve alguns ferimentos, foi levado ao hospital, mas já recebeu alta.