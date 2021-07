Homem manda mensagem para esposa após esfaquear cunhado: “Matei seu irmão”

Crédito da foto Para Divulgação do CP do DF

Um homem identificado como Júlio César confessou ter esfaqueado o próprio cunhado no Assentamento Oziel Alves, em Planaltina, nesta quinta-feira (29/7). Logo após cometer o crime, ele usou o telefone para dar a notícia à irmã: “Cadê você? Acabei de matar o seu irmão”.

A vítima é Rogério Francisco Sais, de 42 anos, que foi levado ao Hospital de Base no helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em estado gravíssimo. De acordo com a corporação, ele foi encontrado inerte e ao ser atendido começou a tossir sangue.

De acordo com os depoimentos prestados a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Júlio César é casado com a irmã de Rogério. Os investigadores ainda não sabem o que motivou as agressões.

