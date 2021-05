Homem morre após capotar carro em estrada rural

Crédito da foto Para Foto: WhatsApp

Acidente registrado no final da tarde deste domingo (16) causou a morte de um homem. Ele capotou o carro em uma estrada rural, entre Porecatu e Florestópolis, cidades do norte do Paraná.

No veículo ainda estavam mais três pessoas. Elas são familiares da vítima, que morreu no local. Os passageiros ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Porecatu. As causas do acidente ainda serão apuradas.

De acordo com manifestações nas redes sociais, o motorista morava em Porecatu e tinha um comércio na cidade.