Homem morre após carro capotar e cair dentro de rio

Crédito da foto Para The Brothers/Divulgação

Um homem de 39 anos morreu na tarde desta sexta-feira (30) após um grave acidente em uma estrada que ligas as cidades de Assis e Platina (SP) (70 km de Ourinhos).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Anderson Donizete Pedroso conduzia o veículo no sentido Assis-Platina, quando perdeu o controle, capotou várias vezes e caiu dentro do Rio Pirapitinga, no limite entre os dois municípios.

Os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o atendimento da ocorrência, mas o motorista foi retirado já sem vida do interior do veículo parcialmente afundado no leito do rio.

A perícia da Polícia Técnico-Científica foi acionada e o local foi preservado pela Polícia Militar. As causas do acidente serão investigadas.

Anderson era casado e deixa dois filhos.

Com informações do site G1