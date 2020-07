Homem morre atropelado na PR-092 em Wenceslau Braz

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Google

Um homem morreu após ser atingido por uma carreta na manhã do último sábado (18). A situação foi registrada no município de Wenceslau Braz.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por um caminhão que seguia pela PR-092 sentido Siqueira Campos. A situação foi registrada por volta das 11h45 em frente ao posto de combustíveis Cobalchini. Segundo levantado pela Polícia Civil, a vítima não foi identificada e não era conhecida no município, tratando-se possivelmente de um andarilho. O caso é tratado como um possível suicídio, visto que o homem teria se atirado em frente ao caminhão.

Uma equipe de socorro do município chegou a ser acionada para prestar atendimento a vítima, mas, assim que chegaram ao local, constataram o óbito. Também estiveram prestando atendimento a ocorrência as equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz e Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos. O corpo do homem foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e, até o fechamento desta edição, ainda não havia sido identificado.