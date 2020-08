Homem senta em formigueiro em troca de pinga e caso vai parar na delegacia; vídeo

Photo Credit To Reprodução Youtube

A Polícia Civil de Lunardelli, no norte do Paraná, investiga um caso que gerou muita revolta nas redes sociais no último fim de semana. Em um vídeo, um morador da cidade, após ser induzido, senta em um formigueiro para ganhar um corote, garrafa plástica com pinga.

O morador, segundo investigação da Polícia Civil, teria algum problema mental. No vídeo, aparentemente, dois homens interagem com o morador que está sendo picado pelas formigas.

