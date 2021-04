Homem tenta agredir ex-companheira e morre durante ação da PM

Photo Credit To Imagem: RIC RECORD TV

Um homem de 35 anos morreu após invadir a casa da ex-companheira para tentar agredi-la, nesta segunda-feira (5), em Maringá, no norte do Paraná. Após a chegada das autoridades no local, o suspeito tentou desferir golpes de faca nos policiais militares que estavam tentando acalmar a situação. Houve disparo de arma de fogo e o homem não resistiu.

De acordo com apurações realizadas pela equipe da RIC Record TV, os policiais que estavam atendendo a ocorrência tentaram conter o homem efetuando um disparo. O tiro acertou o tórax do homem, que morreu no local.

Testemunhas contaram que o homem havia invadido a casa da ex-mulher. No momento em que percebeu a presença do ex-companheiro, a vítima se trancou em outro cômodo da casa com as crianças e ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram no local, o homem atacou rapidamente, foi neste momento que o disparo foi efetuado.

De acordo com os polícias que atuaram no caso, o disparo foi efetuado para defender uma policial militar.

O homem foi socorrido no local, mas não resistiu ao ferimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.