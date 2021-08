Homem tenta estrangular jovem após ser pego conversando com outra

Crédito da foto Para Foto: Pexels

Uma briga de casal terminou em violência física, na noite desta quinta-feira (5), em Cambira, no norte do Paraná. A discussão teria começado após a jovem, de 17 anos, encontrar seu companheiro conversando com outra mulher pelo telefone.

Segundo a vítima, ao questionar o homem sobre com que ele estava falando, ela foi agredida com socos, chutes e sofreu uma tentativa de estrangulamento. A Polícia Militar (PM) foi chamada e constatou escoriações no pescoço e no ombro direito da mulher.

Em depoimento aos policiais, o homem disse que a jovem entrou no quarto segurando uma faca e tentou agredi-lo, tendo sido necessário o uso de força física para tirar o objeto de suas mãos.

A arma foi encontrada no chão do quarto e ambos foram encaminhados para a delegacia para que as providências fossem tomadas. A equipe tentou entrar em contato com o Conselho Tutelar mas não houve retorno até a publicação desta matéria.