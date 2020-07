Identificado assaltante que aterrorizava postos de gasolina em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Divulgação Tanosite

A Polícia Civil, dando continuidade às investigações referentes ao roubo ocorrido no último domingo (19), no Auto Posto Platinense, quando um policial militar de folga impediu a consumação do crime dando voz de prisão em flagrante ao assaltante, concluiu que o mesmo criminoso também foi autor de outros três roubos ocorridos no ano de 2020, em Santo Antônio da Platina.

Após troca de novas informações com policiais militares e análise de outras provas da investigação já produzidas, o criminoso foi identificado pela equipe da Polícia Civil também como autor de um roubo ocorrido no dia 03/01/2020, no Posto Recanto, e no dia 05/07/2020, no Auto Posto Avenida.

Ainda, quando do interrogatório destes crimes, o criminoso confessou espontaneamente ser autor de outro roubo no Posto Recanto, ocorrido no dia 25/02/2020, confirmando ter feito o uso de arma de fogo calibre 32 para a prática dos delitos e estar agindo com um comparsa, o qual não quis identificar.

O assaltante foi indiciado por quatro vezes pelo cometimento do crime de roubo majorado, cuja pena, por cada crime, é de quatro a 10 anos de reclusão, podendo a pena ser aumentada pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.