Idosa morre, e outras 2 pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão na BR-153

Crédito da foto Para Foto: Divulgação/PRF

Uma idosa de 71 anos morreu, e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-153, em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná, nesta terça-feira (29).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu quando o bitrem estava parado no acostamento da pista, mas ocupando parcialmente a faixa da rodovia, depois de uma pane mecânica.

O carro, que seguia no sentido Irati, na região central do estado, bateu na traseira do caminhão.

O condutor do carro, de 68 anos, e o passageiro que estava no banco da frente, de 29, ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital da cidade, segundo a PRF.

Uma idosa que estava no banco de trás do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado Instituto Médico-Legal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

O motorista do caminhão, de 49 anos, não se feriu.

Segundo a PRF, ele fez teste do bafômetro no local, com resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

O homem foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e posteriormente liberado para continuar a viagem.