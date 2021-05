Idoso fica em estado grave após atropelamento na BR 277

Crédito da foto Para (Foto: PRF)

Um idoso de 75 anos ficou gravemente ferido ao ser atropelado por uma motocicleta na noite de quarta-feira (12), na BR 277, perímetro urbano de Cascavel, no Oeste do Estado.

O pedestre tentava atravessar a pista, no quilômetro 594, na região do Bairro Guarujá, quando foi atropelado pela moto, que seguia pela rodovia. Com o impacto, o motociclista de 24 anos, caiu e sofreu ferimentos leves.

O idoso fraturou a perna direita e tinha sangramentos pelos ouvidos. O homem foi atendido pelos socorristas da concessionária que administra a rodovia e levado em estado grave para o Hospital Universitário de Cascavel.

Uma testemunha relatou às equipes de atendimento, que o idoso olhou apenas para um dos lados da pista, antes de atravessar.

O piloto da moto realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para presença de álcool no sangue.