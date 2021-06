Idoso morre carbonizado em Siqueira Campos

Crédito da foto Para Divulgação

Um incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira (7) destruiu a casa de um homem que morava sozinho nas imediações do campo Moisés Lupion, em Siqueira Campos. Infelizmente, o morador morreu carbonizado.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas nada pôde fazer para evitar a tragédia. As Policias Militar e Civil também atenderam a ocorrência. Um inquérito policial vai apurar as circunstâncias do incêndio.

Conforme informações publicadas pelo radialista Claret Coutinho em sua página no facebook, a vítima, identificada como Ordálio, tinha 77 anos anos.

Uma testemunha relatou ao radialista que trabalhava em uma obra quando seu filho o avisou sobre a fumaça. Ele foi até o local e se deparou com a residência de madeira consumida pelas chamas.

Populares tentaram combater o fogo, mas como o idoso coletava materiais recicláveis que estavam espalhados ao redor da residência, as chamas ficaram fora de controle.