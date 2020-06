IFPR doa protetores faciais para Corpo de Bombeiros e Depen em Jacarezinho

Crédito da foto Para Jivago França Portal JNN

O diretor e o coordenador de ensino do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Jacarezinho, Rodolfo Fiorucci e Heber Morais entregaram na manhã desta quarta-feira (17) a doação de alguns protetores faciais para o Corpo de Bombeiros e o Departamento Penitenciário (Depen) na cidade.

A doação faz parte do projeto institucional Covid-19 que tem como objetivo ajudar no combate a doença. “Estamos produzindo vários equipamentos, álcool em gel, insumos, enfim para combater. E agora estamos também com os equipamentos e os insumos para produzir essa face shield [protetor facial] e distribuindo para as pessoas que precisam e atuam no serviço público para proteção desses trabalhadores”, destacou o diretor do campus, Rodolfo Fiorucci.

O coordenador de ensino do IFPR em Jacarezinho, Heber Morais também explicpou detalhes sobre o projeto. “Fomos contemplados com edital da SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) e conseguimos comprar essas impressoras 3D e uma máquina de corte a lazer para auxiliar na produção. Hoje estamos com quatro impressoras e semana que vem chega essa máquina de corte a lazer. Cada arco [dos protetores faciais] leva em torno de 1h05 para ser impresso”, detalhou Morais.

O 2º tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Silva agradeceu a doaçao. “É muito gratificante receber esses materiais, porque vai ser destinado aos bombeiros que vão reaizar os atendimentos às pessoas que potencialmente estão expostas. Para nós é muito valioso e agradecemos muitos essa doaçao desse material”, destacou. Após a doação no Corpo de Bombeiros, foi realizada a doação na unidade do Depen na cidade.