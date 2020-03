Imagem mostra como jovem estaria 17 anos após desaparecimento; mulher acredita ser ela

Crédito da foto Para Reprodução

O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) divulgou, nesta quarta-feira (10), uma imagem de como Luana de Oliveira Lopes estaria hoje, 17 anos após desaparecer em Florestópolis, no Norte do Paraná. No último sábado (7), uma jovem de 24 anos se apresentou à família de Luana afirmando ser ela. A Polícia Civil aguarda o resultado de um exame de DNA para confirmar a identidade.

A imagem foi produzida após a procurar a família da menina dizendo que pode ser a criança desaparecida. Segundo o Instituto de Identificação do Paraná, imagem obtida retrata a provável aparência de uma criança que evoluiu com hábitos saudáveis. “A margem de erro refere-se a um possível estilo de vida diferenciado, por exemplo, com obesidade, histórico de doenças e baixas condições econômicas, que influenciariam a atual aparência da pessoa desaparecida”, descreve. A margem de erro da imagem é de 30%.

A jovem que apareceu para a família de Luana é moradora do Rio de Janeiro e diz não ter lembranças da infância. Ela garante que a suspeita de algo poderia estar errado foi reforçada com o falecimento de uma tia, que em seu leito de morte teria revelado que ela poderia ser vítima de um crime.

Em entrevista coletiva, a delegada Patrícia Paz informou que de fato a idade da jovem bate com a Luana, mas que qualquer investigação adicional depende do exame de DNA. “Fisicamente, ela lembra realmente a Luana, mas qualquer passo mais efetivo nosso depende do resultado. A família foi receptiva, está ansiosa, mas também já aceita a possibilidade de não ser ela”, explicou.

Luana foi raptada junto com o irmão em 2003. Na ocasião, o pequeno foi bastante agredido dentro do caminhão baú em que foram colocados, mas ele foi deixado para trás algumas horas depois. Por conta dos ferimentos, ele não conseguiu repassar detalhes do ocorrido, o que dificultou a investigação policial.