Photo Credit To Incêndio atinge fábrica da Duratex na região - Foto: Arquivo pessoal

Um incêndio atingiu a fábrica da Duratex, em Agudos (SP) (130 km de Ourinhos), no início da noite desta segunda-feira (9). O complexo fica às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e as chamas e a fumaça chamaram a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações da empesa, o foco inicial do incêndio foi registrado no silo de cavacos. A fábrica trabalha com laminados de madeira,

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o incêndio foi controlado por volta das 21h15, com apoio de equipes de empresas e do Corpo de Bombeiros dos Agudos e Bauru.

Ninguém ficou ferido. A empresa informou que fará análises para apurar as causas do incêndio e avaliar a extensão dos prejuízos.

Fonte: G1

Incêndio teve início em um silo de cavacos de madeira — Foto: Arquivo pessoal