Incêndio com características criminosas consome área ambiental em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Colaboração

Um incêndio com características criminosas atingiu uma área do Parque Ambiental no Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina, no fim da tarde de terça-feira (27).

Funcionários da Secretaria de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, com ajuda voluntária de um morador, agiram rápido e controlaram as chamas evitando danos ainda maiores. O fogo consumiu uma área de aproximadamente cinco mil metros quadrados.

No local foi encontra uma lata de alumínio usada por usuários no consumo de droga, o que reforça a suspeita de que o incêndio ocorreu de forma criminosa.

O secretário de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, disse que há poucos dias a prefeitura realizou o acero no local para evitar incêndios ambientais, mas que a área foi invadida e o incêndio provocado de forma criminosa. “Pedimos aos moradores, caso vejam pessoas suspeitas na área ambiental, que comunique a polícia imediatamente. Estamos num período longo de estiagem, em que qualquer foco de incêndio pode causar danos de grandes proporções ao meio ambiente e à saúde da população”, adverte.