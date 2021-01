Incêndio consome subestação da CPFL em Ribeirão Claro

Photo Credit To Tribuna do Vale

Fogo foi alimentado por 12 mil litros de óleo diesel que havia no local

Um incêndio na subestação de energia elétrica da CPFL Santa Cruz, em Ribeirão Claro, deixou moradores sem energia elétrica durante a tarde desta terça-feira, 5. O local fica no centro da cidade próximo a residências e comércio e deixou a população apavorada. As chamas iniciaram por volta das 13h30 e se prolongou por toda a tarde.

De acordo com a comandante do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, tenente Ivana Carolina Dias, o fogo foi alimentado por 12 mil litros de óleo diesel que havia no local.

Segundo a tenente, até o fechamento desta edição o incêndio estava contido, porém não havia sido totalmente controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho que atenderam a ocorrência.

Em nota, a CPFL Santa Cruz informou que o incêndio não causou danos às pessoas e aos imóveis do entorno. As equipes da distribuidora foram mobilizadas, realizaram as manobras na rede de distribuição, por isso houve queda de energia por apenas alguns minutos mas a cidade já está com o serviço normalizado.

A nota ainda destaca que a CPFL deslocou uma unidade móvel para continuar garantindo o fornecimento de energia aos clientes até a finalização dos trabalhos. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas.

