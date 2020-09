Jogador é preso suspeito de matar a facadas dirigente de time de futebol do norte do Paraná

Photo Credit To José Danilson de Oliveira foi morto a facadas — - Foto: Divulgação/Nacional Atletico Clube

O empresário José Danilson Alves de Oliveira, de 58 anos, que era dirigente de futebol do Clube Nacional de Rolândia (211 km de Ourinhos), cidade próxima à Londrina (PR), morreu depois de ser esfaqueado, na noite de quarta-feira (16). O fato foi noticiado pelo site G1.

O jogador Vinícius Corsini, de 28 anos, foi preso suspeito de cometer o crime, segundo a Polícia Civil.

O crime aconteceu no centro da cidade. De acordo com as investigações, Danilson teria sido abordado pelo jogador. Houve uma discussão e, na sequência, ele teria sido atingido pelas facadas.

Ainda conforme a polícia, o jogador tentou fugir, mas foi contido por populares até a chegada da equipe policial.

José Danilson chegou a ser levado para o Hospital do Coração e passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Ele também era presidente de honra do Nacional de Rolândia, sargento aposentado da Polícia Militar e foi vereador e vice-prefeito de Rolândia entre 2013 e 2017.

Luto

A Prefeitura de Rolândia decretou luto oficial na cidade em memória de José Danilson.

“O município perdeu hoje um de seus ícones na política e no esporte. Danilson era presidente de honra do Nacional Atlético Clube, time de futebol mais longevo do norte do estado, que é o atual campeão da Taça Federação Paranaense de Futebol e que disputará um campeonato brasileiro após 20 anos de espera. Ele deixa um legado de amizade, respeito, admiração e muito trabalho por Rolândia”.

Até a publicação da reportagem, o horário do velório e do sepultamento ainda não tinham sido divulgados.

Com informações do site G1