Crédito da foto Para Ricardo Camargo

Uma jovem de 19 anos morreu em consequência de um grave acidente na tarde de ontem (23), na PR-272, entre Japira e Pinhalão.

Conforme informações do repórter Ricardo Camargo do Jornal Enfoque, a jovem trafegava em uma motocicleta sentido Pinhalão, onde residia, quando colidiu frontalmente com um veículo Palio.

Com a violência da batida a vítima faleceu no local, já o ocupante do veículo envolvido no acidente, nada sofreu.