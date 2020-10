Photo Credit To Jovem de 22 anos morre ao bater bicicleta de frente com Kombi em estrada de Timburi - Foto: Reprodução passandoaregua

Uma estudante de 22 anos faleceu, no fim da tarde desta segunda-feira, 5, após colidir frontalmente com sua bicicleta contra um veículo VW/Kombi, na estrada José Artur dos Reis Filho, em Timburi (63 km de Ourinhos). O acidente teria ocorrido às 17h27 de ontem (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, Marisa Figueiredo Ribeiro conduzia a sua bicicleta, possivelmente na contramão de direção, pela estrada no sentido cidade-bairro, quando se deparou em uma curva com a Kombi, com placas de Timburi, que era conduzida pelo aposentado Domingos de Souza de 75 anos, que fazia o sentido bairro-cidade. Quando perceberam que iriam colidir, ambos tentaram desviar para o mesmo lado, ou seja Domingos desviou a perua para o seu lado esquerdo e Marisa a bicicleta para o seu lado direito, então ambos colidiram na rodovia.

Mariza faleceu no local, não sendo possível prestar socorro a ela. O condutor da Kombi e seus ocupantes não tiveram ferimentos. Domingos não apresentava sinais de ter ingerido bebida alcóolica, encontrando-se sem qualquer alteração em sua capacidade psicomotora.

O corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ourinhos, para a realização de exame necroscópico.

A família ainda não informou horário de seu sepultamento.

A última publicação da jovem em sua rede social no Facebook foi justamente a foto de sua bicicleta (foto: Reprodução)