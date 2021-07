Jovem é socorrido em estado grave após cair e se afogar em cava durante fuga

Crédito da foto Para O jovem é socorrido de helicóptero. Foto: Divulgação/BPMOA

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi socorrido em estado grave, na tarde desta quarta-feira (30), após cair em uma cava na cidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima foi salva por dois policiais militares que passavam pelo local, nas imediações da BR-116, no bairro Jardim Veneza.

À Banda B, o trabalhador Paulo Catarina comentou que “não é algo normal” alguém entrar com camisa e bermuda, no frio que faz na Grande Curitiba no inverno, em águas geladas para “tomar banho”. A testemunha ainda destacou o “heroísmo” da dupla de policiais ao salvar o jovem que é desconhecido no bairro.

“Ele estava morrendo afogado e, se não fossem os policiais, ele tinha falecido. Os policiais foram muito valentes ao entrarem na água gelada com este frio e salvarem o piazão”, argumentou.

Após o socorro, os policiais acionaram o Siate do Corpo de Bombeiros que prestaram os primeiros socorros à vítima. Porém, diante da gravidade e da necessidade, os bombeiros acionaram o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para levar a vítima até o hospital.

A polícia suspeita que jovem estaria sob o efeito de drogas quando caiu na cava.