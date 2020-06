Jovem empresta moto de alta cilindrada em oficina e morre em acidente grave

Crédito da foto Para Jornal da Cidade

Um motociclista, de 28 anos, morreu após sofrer um trágico acidente envolvendo um carro e um caminhão. O caso aconteceu início da tarde deste sábado (20) na Vila Itaqui, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo apuração da Banda B, a vítima teria pego a motocicleta, de 550 cilindradas, emprestada em uma oficina mecânica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que esteve no local para prestar atendimento médico, além da motocicleta, outros veículos se envolveram no acidente que culminou na morte deste dono de uma pizzaria em Campo Largo. “Estamos apurando as informações para entender de forma detalhada o que teria acontecido, mas foi um acidente gravíssimo”, afirmou o socorrista Mazinni.

Ao que tudo indica, segundo levantado pela Banda B, e apurado a partir de relatos do condutor do caminhão, a moto teria batido na traseira de um Fiesta que, em seguida, bateu contra um caminhão. Ainda, há informações de que, supostamente, outro caminhão teria passado por cima do jovem, já que partes do corpo dele se espalharam pela pista da PR-423.

O Corpo de Bombeiros esteve trabalhando no local para a manutenção do trânsito, que apresentava bastante lentidão por causa do acidente.=