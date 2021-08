Jovem mãe perde controle de carro, bate contra ônibus e morre no Paraná; marido fica em choque

Crédito da foto Para Colaboração

Jovem mãe perde controle de carro, bate contra ônibus e morre em Colombo; marido fica em choque

Uma jovem e mãe de duas crianças morreu ao perder o controle do carro, invadir a pista contrária e bater de frente contra um ônibus, na noite desta terça-feira (3), na BR-476, na Estrada da Ribeira, que fica no bairro São Dimas, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A batida foi no sentido Curitiba da rodovia. As informações foram repassadas por testemunhas e pelos bombeiros no local.

Jovem bateu o carro e não resistiu aos ferimentos. Foto: Colaboração

Ágata C P R, de 21 anos, morreu na hora. O marido chegou ao local e ficou em choque ao receber a notícia da morte da esposa, mãe de duas crianças: uma de três e outra de quatro anos.

O tenente Júnior contou que os bombeiros estavam em uma outra situação perto do local.

“Estávamos buscando um incêndio florestal e fomos acionados para atender um acidente na Estrada da Ribeira. Uma vítima em óbito, feminino, 21 anos. Estava sozinha no carro, o pessoal fez toda verificação dos sinais vitais, relatou.

Segundo o tenente, a situação chama a situação, pois aconteceu em uma reta.

“Aqui é uma situação inusitada, pois se trata de uma reta. Tem inúmeras possibilidades, desde sono e celular”. Explicou.

O tenente lamentou a morte e disse que a equipe do Corpo de Bombeiros também fica triste quando alguém morre.

“Isso nos afeta também. Nos deparar com uma situação dessas sempre é entristecedor, sempre uma perda”, falou.

O marido foi até o local do acidente e reconheceu a esposa, mãe de dois filhos.c