Jovem morre ao ser atingido por árvore

Crédito da foto Para Divulgação

Um jovem de 24 anos morreu, na manhã desta terça-feira (3), ao ser atingido por uma árvore, em uma fazenda na PR-218, em São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná. Ele estava no banco do passageiro de um veículo que trafegava pelo local no momento em que o eucalipto estava sendo cortado.

Segundo o relato do motorista, que não foi atingido, eles foram contratados para concertarem uma cerca da propriedade. A Polícia Militar (PM), a Polícia Civil (PC) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas o jovem já estava morto.

O homem que realizava o corte da árvore entrou em estado de choque e teve que ser retirado do local por policiais civis. O caso segue sendo investigado.