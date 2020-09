Jovem paranaense de 23 anos é assassinada com tiro no coração na garagem de casa

Photo Credit To Reprodução Catve.com

Ellen Cristina da Silva Sérgio, de 23 anos, foi assassinada a tiros na madrugada de domingo (20), em Ângulo, no Norte do Paraná. A jovem estava na garagem de uma residência quando dois homens se aproximaram e abriram fogo. Ela foi alvejada com dois disparos, sendo um deles no coração.

A vítima foi levada pelo namorado até o Pronto-Atendimento Municipal, onde uma equipe do Samu prestou socorro. Ellen, no entanto, não resistiu e morreu. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas, mas os autores do crime não foram localizados. Populares relataram à equipe policial que Ellen residia na cidade há pouco tempo. A motivação e a autoria do assassinato ainda são desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Para mais informações sobre a região Oeste acesse o Catve.com clicando aqui.