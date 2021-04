Jovens fazem festa em lanchas com música alta e aglomeração no Paraná

Photo Credit To Reprodução

Jovens que frequentam Porto Rico, cidade turística que fica às margens do Rio Paraná, fizeram uma festa em lanchas com direito a música alta e aglomeração entre a noite dessa quinta-feira, 1, e a madrugada desta sexta-feira, 2. Os vídeos (veja no final da reportagem) com várias lanchas e jet ski foram publicados no Instagram de frequentadores da festa e rivalizaram nas redes sociais.

As prefeituras de Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná fecharam os acessos ao Rio Paraná e às prainhas de água doce nesta semana, mas alguns proprietários retiraram as lanchas antes do bloqueio e deixaram dentro do rio. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Porto Rico, dentro do Rio Paraná a prefeitura não pode fiscalizar e nem multar os proprietários. A Prefeitura de Porto Rico lamentou a festa que aconteceu durante a madrugada e a falta de empatia dos jovens.

