Jovens que morreram em acidente têm velório coletivo no Paraná

Crédito da foto Para Reprodução Banda B

O velório coletivo das jovens, Ana Caroline Basso, 26 anos, Bruna Silvestro, 25 anos, Bruna dos Santos, 26 anos e Paloma Correa Valter, 26, que morreram após acidente de trânsito em São José do Cerrito (SC) iniciou por volta das 5h30 de quinta-feira (27) no Centro Comunitário da Paróquia Imaculada Conceição, em Dois Vizinhos.

As quatro jovens estavam em no veículo Ônix com placas de Dois Vizinhos que colidiu com a Toyota de Erechim (RS), no inicio da noite de terça-feira (25) na BR 282.

Elas estavam em Santa Catarina onde passaram o carnaval e voltavam para casa em Dois Vizinhos quando sofreram o acidente. Paloma, Bruna e Ana Caroline morreram no local. Já Bruna dos Santos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta (26) no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.

Ana Caroline era arquiteta, Paloma era dentista, Bruna dos Santos odonto pediatra e Bruna Silvestre era médica em São Jorge D Oeste.

O sepultamento acontecerá no fim da tarde em Dois Vizinhos.

