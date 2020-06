Ladrão leva namorada ao motel da BR-277 para comemorar assalto, mas se dá mal

Crédito da foto Para Foto: Marcelo Borges/Banda B

Um suspeito de cometer diversos assaltos e passar em um motel na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para comemorar com a namorada, foi preso pela Polícia Militar (PM), no início da manhã deste sábado (20). Ele invadiu vários apartamentos e levou um carro de um dos moradores de um edifício do bairro Guatupê. Mas, foi localizado por meio do GPS de um celular que estava dentro desse carro levado por ele.

Segundo uma das vítimas, que teve o apartamento furtado enquanto dormia, o assaltante agiu durante a madrugada e levou vários pertences dele e de vizinhos. O prejuízo só foi notado quando a esposa da vítima acordou para ir ao banheiro e percebeu que a janela da sala estava aberta. Toda a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento.

Em seguida, o homem, que relatou o caso à Banda B, teria notado que seu carro – um Honda City – havia sido levado também. Ele acionou a polícia e começou a tentar localizar o carro por meio de um celular que estava dentro do veículo, e conseguiu.

“O GPS apontou que ele estava em um motel na BR-277, acionamos a polícia e passamos a localização”, relatou.

A polícia recebeu as informações e características do veículo e se dirigiu até o local onde o suspeito estaria. Ao chegar nas proximidades da região do motel, a polícia o flagrou dirigindo o automóvel e tentou abordá-lo, mas ele não parou e fugiu

Segundo apurado pela Banda B, o suspeito teria, após furtar o Honda City, buscado a namorada em casa, a levado para o motel e, posteriormente, a deixado em casa.

O soldado Haron, da PM, deu mais detalhes durante entrevista e relatou que a perseguição seguiu por mais de 10 quilômetros: “Na região do bairro Pedro Moro, na entrada da BR-376, o flagramos e demos voz de abordagem, mas ele começou a fugir sentido à Santa Catarina. O seguimos por mais de 10 quilômetros e ele só veio a parar aqui no bairro Campo Largo da Roseira após colidir contra uma árvore”, descreveu Haron.

Ainda de acordo com o soldado, o suspeito, ao tentar realizar uma conversão, acabou perdendo o controle da direção e colidindo contra uma árvore. Após a batida, o criminoso desmaiou e teve ferimentos no tornozelo.

Ele foi levado ao Hospital São José e depois de receber alta foi encaminhado à Delegacia de São José dos Pinhais.