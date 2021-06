Lázaro Barbosa é capturado e morto em confronto em Goiás após 20 dias em fuga

Crédito da foto Para Divulgação

Após 20 dias e com centenas de policiais a procura, policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi capturado na manhã desta segunda-feira (28), em Goiás. A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da Justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro, em Goiás. Pouco depois da informação da captura do fugitivo, a Polícia Civil de Goiás confirmou a morte do fugitivo após um confronto.

No Twiter do governador às 9h29, ele parabeniza o trabalho da polícia durante todos esses dias e reforça que o estado não é lugar de bandido. “Como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido”, escreveu o governador Ronaldo Caiado.

Ele estava escondido na casa da ex-sogra, segundo as primeiras informações.

A fuga de Lázaro Barbosa

As buscas policiais começaram no dia 9 de junho. Na fuga após cometer um crime do Distrito Federal, Lázaro roubou um carro e foi para a cidade de Cocalzinho de Goiás. A partir daí, um batalhão policial iniciou buscas na região. Drones, helicópteros, e um caminhão com uma plataforma de observação elevada de videomonitoramento ajudaram nas operações