Locutor e servidoras de prefeitura estão entre as cinco vítimas de grave acidente no interior do Paraná

A Prefeitura de Jesuítas, no interior do Paraná, decretou luto oficial pela morte de cinco moradores em um acidente na na PR-376, entre os municípios de Toledo e Assis Chateaubriand, na noite desta terça-feira (03). A batida envolveu um GM Corsa, um caminhão Bitrem e um VW Gol da Secretaria de Saúde da cidade. Teste do bafômetro realizado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) constatou que o caminhoneiro envolvido no acidente estava embriagado.

Vítimas do acidente.

A colisão envolveu um automóvel da Prefeitura de Jesuítas e um caminhão, sendo que o acidente gerou cinco óbitos

A Prefeitura de Jesuítas decretou Luto Oficial pelo falecimento dos moradores Adriano Rodrigues da Silva; José Waldir Melão; Luzia da Silva Melão; Dayane Aparecida Oliveira e; Maria Valera de Lima.

O acidente

Segundo a PRE, há a suspeita de que o motorista do caminhão tenha tentado fazer uma ultrapassagem em um local proibido. Em seguida, a carreta e o carro bateram de frente.

