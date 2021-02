Mãe joga água quente no filho por ele tomar todo o achocolatado

Photo Credit To Pixabay

Uma mulher confessou à Polícia Civil do Pará que jogou água quente na mão do filho, de apenas 7 anos de idade. Ela afirmou que a ação foi um “castigo” pelo fato da criança ter tomado todo o achocolatado da casa. Caso ocorreu em Tailândia (PA).

O menino foi levado para o hospital regional da cidade. Profissionais de saúde se revoltaram com a situação e acionaram a polícia. No retorno do menor à instituição de saúde, na noite de quinta-feira (18/2), os agentes prenderam a mãe em flagrante e ela confessou o crime.

Em entrevista ao portal Uol, o delegado João Fagioli afirmou: “Ela disse que estava de cabeça quente e que quando estava fazendo o leite da filha menor viu que não havia mais achocolatado, porque o menino tinha tomado. Disse que fez isso com intuito de castigá-lo”.

A mulher foi presa por lesão corporal grave, que tem pena máxima de 4 anos. Ela ainda tem um filho de 3 anos e outra criança, que vive com um ex-marido. É viúva e desempregada.

O menino agredido foi encaminhado a um abrigo, sob responsabilidade do Conselho Tutelar, pois não há nenhum familiar na cidade. As informações são do portal Uol.