Médica veterinária morre em grave acidente na BR-369

Um grave acidente entre um caminhão e uma caminhonete Fiat Toro foi registrado na madrugada de quinta-feira (8) na BR-369 em Corbélia, sentido Cascavel, no Oeste do Estado. Uma mulher de 49 anos morreu na hora.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os danos do acidente apontam que o motorista da caminhonete, um médico oncologista de 53 anos, não percebeu que se aproximava do caminhão, que provavelmente seguia com uma velocidade menor. Isso acabou causando a batida traseira. O médico ainda tentou desviar para a esquerda, mas a lateral direita do veículo acabou batendo violentamente contra o veículo de carga.

Segundo o Inspetor Ricardo Salgueiro da PRF, ainda não se sabe exatamente o que pode ter acontecido para o motorista da caminhonete ter batido no caminhão.

“No levantamento feito no local não foi possível constatar se a parte de sinalização traseira do veículo estava funcionando, uma vez que os danos provocados pela colisão foram bastante grandes. No entanto, todo o sistema retrorrefletivo estavam na parte traseira e estavam em perfeitas condições, o que em condições normais teria permitido que o condutor da Fiat Toro tivesse visualizado o veículo a tempo. Provavelmente esse condutor estivesse distraído pra se envolver nesse tipo de acidente, ou talvez cansado, uma vez que ele havia viajado a madrugada inteiro do interior de São Paulo e seguia sentido Foz do Iguaçu”. Inspetor Ricardo Salgueiro – PRF

Um amigo do casal que chegou ao local logo após o acidente afirmou que o motorista conhecia bem o trecho e viajava pela estrada com frequência.

A vítima era médica veterinária e vivia com o marido as duas filhas, de 12 e 16 anos, em São Paulo.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cascavel