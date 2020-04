Morador de rua é assassinado em Ourinhos

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa : foto http://www.ssp.sp.gov.br/

Um morador de rua de 35 anos foi assassinado na noite desta terça-feira, 31, em Ourinhos.

Por volta das 22h de ontem (31), João Moraes Filho foi encontrado já sem vida em uma praça, localizada em frente ao Centro Pop (Instituição que atende pessoas que vivem na rua), na Rua Celestino Lopes Bahia, 2041, na Vila São Luiz, em Ourinhos.

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Ourinhos, juntamente com delgado titular da delegacia, Dr. João Beffa, estiveram no local e verificaram que o corpo da vítima estava no centro da praça, com crânio esmagado por um objeto contundente e sem mais nenhum sinal de violência aparente. Próximo ao corpo, os policiais encontraram um bloco de concreto, sendo este o provável instrumento utilizado para matar João. Outros objetos como; bonés, chinelos, garrafas, etc, também foram encontrados perto da vítima.

Os policiais identificaram a vítima e receberam informações de que ele seria frequentador contumaz do Centro Pop de Ourinhos, que desde do dia 24 não atende no horário noturno, por isso existe uma grande aglomeração de moradores pelo lado de fora. Ontem mesmo o Passando a Régua uma fez matéria relatando a situação dos moradores nesta quarentena (clique aqui e reveja).

Até o momento a Polícia não apontou nenhum o autor do crime e nem sequer um suspeito de ter matado João Moraes Filho. O caso continua sendo investigado.