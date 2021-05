Morador de rua morre carbonizado em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Colaboração Tá no Site

Um morador de rua morreu carbonizado no início da madrugada desta quinta-feira (27), em Santo Antônio da Platina/PR. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma edificação na rua Rui Barbosa – área central da cidade – onde funcionava um supermercado, e encontrou o cadáver no imóvel.

De acordo com o delegado Rafael Guimarães, o caso inicialmente é tratado como morte acidental, porém, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de ter ocorrido um crime e todas as hipóteses serão investigadas.

“A investigação preliminar aponta para um possível acidente que resultou em morte. Trata-se de um morador de rua, cuja identidade já sabemos, porém vamos aguardar a confirmação oficial pelo Instituto Médico-Legal para divulgarmos, que muito provavelmente ingeriu bebida alcoólica e acendeu uma fogueira para se aquecer durante a madrugada em razão das baixas temperaturas, e por circunstâncias ainda desconhecidas acabou morrendo carbonizado”, pondera o delegado.

O titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, no entanto, salienta que a suspeita de ter ocorrido um crime também é investigada pela Polícia Civil. “O Instituto de Criminalística realizou a perícia no local do incêndio e a necropsia deve revelar se houve alguma lesão no corpo da vítima. As equipes de investigação também buscam por imagens de câmeras de segurança na região que possam ajudar esclarecer o caso”, conclui.

O corpo localizado pelo cabo Alex Junior e soldado David do Corpo de Bombeiros foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.