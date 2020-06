Moto atinge carro estacionado e passageiro morre na hora

Crédito da foto Para Ricardo Junior de Souza Inocêncio chegou a ser socorrido, mas deu entrada no hospital em óbito - Foto: Antônio de Picolli/Arquivo

Um adolescente de 17 anos morreu no início da noite de segunda-feira (22), após se envolver em um acidente de trânsito na rua São Francisco, na área central de Jundiaí do Sul.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Ricardo Junior de Souza Inocêncio estava na garupa de uma motocicleta conduzida por Alessandro Rocha da Silva, 25 anos, que colidiu na traseira de um For Escort estacionado em via pública.

Conforme o dono do veículo, Jorge de Souza Sodré, ele estava na igreja, quando ocorreu a colisão. Segundo disse à polícia, a moto atingiu a traseira de seu carro e as duas vítimas foram arremessadas por cerca de 10 metros distância.

Ainda de acordo com o dono do veículo envolvido no acidente, um grupo de motociclistas tentou retirar a moto do local, mas ele os impediu acionando em seguida o socorro às vítimas.

Ricardo deu entrada em óbito no hospital da cidade. Alessandro apresentava trauma em tórax e fratura exposta na mão direita. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos na unidade e foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho em razão da gravidade das lesões.

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho informou que foi instaurado inquérito policial para apurar crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. As testemunhas serão ouvidas no decorrer da semana, e as investigações devem ser concluídas dentro de 15 dias.