Moto e carro colidem em trevo de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Fotos: Antônio de Picolli

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no fim da tarde de quinta-feira (25), na PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O acidente aconteceu no Conjunto Habitacional Aparecidinho 3, no trevo de acesso ao município. O condutor da motocicleta, João Batista, 48 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro com escoriações pelo corpo, fratura no fêmur direito e suspeita de fratura no punho direito.

O motorista do carro, Rafael Teodoro, 31 anos, reclamava de dores do corpo, mas dispensou atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.