Motociclista morre ao colidir em poste nas proximidades do Cemitério Municipal de Ourinhos - Foto: Reprodução Passando a Regua

Um motociclista morreu no começo da tarde desta segunda-feira, 28, após colidir contra um poste, na Rua Emídio Vicente, nas proximidades do Cemitério Municipal de Ourinhos, na região do Itajubi e Vila Marcante.

De acordo com informações preliminares a vítima teria perdido o controle de sua motocicleta, uma Honda/ CG, vermelha, após uma curva e acabou atingindo um poste de iluminação pública. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer o homem, porém foi constado o óbito no local.

A Polícia Militar também esteve no local do acidente e as circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil de Ourinhos, que encaminhou a perícia técnica. O caso ainda está sendo registrado e nenhum dado da vítima foi divulgado.

12h42 a página do facebook Ourinhos Mil Grau publicou uma imagem do acidente (Foto: Reprodução)

Duas mortes em menos de uma semana

O acidente acontece quatro dias depois da morte do pintor Márcio Luiz Correa de 43 anos, que também bateu em um poste com sua motocicleta , por volta das 15h15, do dia 24 de dezembro, na Rua Emídio Vicente.

O homem chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Ourinhos), porém não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. O óbito foi comunicado às 17h14, pela atendente e assistente social da UPA.

Márcio Luiz Correa morava na Rua Isabel Gonçalves Lima, no Santos Dumont, em Ourinhos. Ele foi sepultamento no Natal, no Cemitério Municipal de Ourinhos.