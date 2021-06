Motociclista morre em batida na BR-376

Crédito da foto Para Canal 38

Um motociclista de 45 anos morreu ao bater contra um carro na BR-376, próximo ao distrito de Pirapó, na região de Apucarana. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (14).

Siate e o Samu foram acionados para prestar socorro às vítimas. O homem teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo com as manobras de reanimação.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para análise. No outro veículo, um Corolla, estava o um condutor que precisou de atendimento médico do Samu.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local. As causas do acidente estão em investigação.