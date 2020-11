Motorista bate contra poste e homens roubam carteira e dinheiro do carro da vítima

Photo Credit To Foto: Banda B

O motorista de um Renault Sandero teve ferimentos graves em um acidente na madrugada desta terça-feira (10), na Linha Verde, região do Jardim das Américas, em Curitiba. Ele tem cerca de 40 anos e bateu contra um poste, depois de perder o controle do carro em um curva. Dois homens que passavam pelo acidente, ao invés de ajudar, aproveitaram para roubar pertences da vítima, que estavam dentro do carro.

O acidente aconteceu na pista sentido Pinheirinho. Segundo testemunhas, o motorista se perdeu na curva sem interferência de outros motoristas. Chovia no momento do acidente e isso pode ter contribuído.

Uma ambulância foi acionada para socorrer o motorista, mas até a chegada dos socorristas, dois homens foram vistos se aproximando do carro: um levou a carteira do homem ferido e o outro furtou moedas e cédulas que estavam no console.

O motorista foi socorrido em estado grave ao Hospital do Trabalhador.