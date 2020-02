Motorista controla ônibus desgovernado e evita tragédia em Siqueira Campos

Crédito da foto Para Ônibus atingiu a parede de um imóvel após percorrer cerca de 400 metros em marcha ré - Divulgação

Um motorista da Prefeitura de Siqueira Campos, cuja identidade não foi revelada, evitou uma tragédia na manhã desta quarta-feira (5) ao controlar um ônibus desgovernado no centro da cidade.

De acordo com o coordenador da frota municipal, Alessandro Matos, em entrevista ao radialista Claret Coutinho, ao perceber algo de errado com o coletivo em uma rua em declive, nas proximidades da igreja Matriz, o motorista pediu aos passageiros que descessem do veículo. Em seguida o coletivo ficou desgovernado descendo a via em marcha ré por cerca de 400 metros até colidir contra a parede de um imóvel, por iniciativa do condutor, evitando o choque com outros veículos e o atropelamento de pedestres.

Matos informou que a frota municipal passa por manutenção com frequência, mas que um problema mecânico inesperado fez com uma das mangueiras do sistema hidráulico do ônibus se rompesse deixando o veículo desgovernado.