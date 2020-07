Motorista é atropelado pelo próprio caminhão e vai parar embaixo do rodado

Crédito da foto Para Caminhão acabou atropelando o motorista – Foto Banda B

Um motorista de 74 anos foi atropelado pelo próprio caminhão na manhã desta sexta-feira (10), no Jardim Roma, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu após o veículo descer sem controle. Na tentativa de entrar na cabine, o idoso acabou se desequilibrando e caindo embaixo de uma das rodas. Ele foi socorrido após um resgate difícil dos bombeiros, que levou cerca de uma hora.

O acidente aconteceu por volta das 9h15, na Rua Marginal da linha do trem. Testemunhas contaram que o motorista estava fazendo uma mudança quando caminhão baú desceu a rua sem controle.

“Ele estava fazendo a mudança e, primeiro, derrubou o portão quando parou de ré. Depois, colocou o caminhão de frente e só escutei os gritos com ele já embaixo da roda. Ele contou que tentou entrar na cabine para puxar o freio de mão e caiu. Mas estava consciente o tempo todo. Vamos torcer que fique bem”, disse a moradora Eliana Rafaela.

O tenente Moura falou da dificuldade do resgate. “Como o médico informou que a vítima estava estável, fizemos um resgate sem pressa, priorizando não agravar o quadro. Calcamos bem o veículo, retiramos o pneu e a vítima saiu bem, consciente, tranquila e orientada”, afirmou.

O helicóptero da PM chegou a ser acionado, mas, como havia outro caso com maior prioridade, não chegou a ser utilizado. “Preferimos levar a vítima de ambulância e liberar o helicóptero para outro atendimento urgente. O motorista teve fraturas nas pernas e quadril, mas com sinais vitais mantidos e lúcido”,a firmou o dr. Nogaroli, médico do Siate.

A vítima foi encaminhada ao hospital sem risco de morte.