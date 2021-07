Motorista estaciona carro para ajudar esposa na BR-116 e morre atropelado por caminhão

Crédito da foto Para Pixabay

Um homem, de 34 anos, morreu depois de ser atropelado por um caminhão em um trecho da BR-116, na noite desta terça-feira (27), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente teria acontecido no momento em que a vítima parou o carro para ajudar a esposa que estava em outro veículo.

De acordo com informações apuradas pela Banda B, o homem atropelado dirigia uma Saveiro e a esposa um Fiat Punto. No quilômetro 68 da via, a mulher teria sinalizado ao marido que havia um suposto problema mecânico no carro em que ela estava.

O homem teria, então, estacionado o veículo e andava até o Fiat quando houve o atropelamento.

Segundo relatou a mulher à Banda B, ela e o marido são mineiros e estavam morando em Florianópolis (SC). No entanto, seguiam em direção a Belo Horizonte (MG), onde voltariam a morar.

O caminhoneiro que atropelou o rapaz tem 34 anos e tinha como destino o estado de São Paulo.

“Tinha um caminhão na minha frente e eu estava a uns 60 km/h. Não vi nada, só escutei o barulho, e aconteceu o acidente”, disse o motorista do caminhão que atropelou o homem.

Ele ainda afirmou em entrevista que a vítima estacionou o carro de forma irregular. “Muito em cima da faixa”, continuou.

O agente Nepomuceno, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), afirmou que o acidente é “considerado inocente”. “Foi um acidente que poderia ter sido evitado, uma vez que o casal parou às margens da rodovia para trocar informações e o fluxo estava bastante intenso”, iniciou à Banda B.

O policial também disse que o problema sinalizado pela esposa ao marido, que o fez estacionar o carro para averiguar a situação, seria o acionamento de uma luz interna do veículo.

