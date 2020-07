Motorista fratura o fêmur em capotamento na PR-092

Crédito da foto Para Luiz Guilherme Bannwart

Um VW Gol do município de Conselheiro Mairinck capotou na noite de terça-feira (30), na PR-092, no perímetro urbano de Santo Antônio da Platina.

O acidente aconteceu nas proximidades do Residencial Porto Seguro, distante cerca de 800 metros do entroncamento com a BR-153.

O motorista disse aos socorristas do Corpo de Bombeiros que foi fechado por outro veículo e perdeu o controle da direção. Ele estava sozinho no carro e fraturou o fêmur esquerdo, porém estava consciente e orientado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou a ocorrência.