Motorista morre após bater o carro contra muro

Crédito da foto Para (Foto: Ilustração | Agência Brasil)

Um homem de 28 anos morreu após colidir o veículo que conduzia contra um muro. O acidente aconteceu na Rua Londrina, no bairro Nova Rússia, em Ponta Grossa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima perdeu o controle da direção. Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas segundo a PM, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu na noite de sábado (8). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).