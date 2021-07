MPPR e PM cumprem mandado em ação contra desvio de merenda escolar

Crédito da foto Para Divulgação

O Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar cumpriram na quinta-feira, 15 de julho, mandado de busca e apreensão numa associação de recuperação de usuários de drogas em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do estado. A ação teve por finalidade colher material relacionado à apuração de possível desvio de merenda escolar da rede pública de Cornélio Procópio.

Conduzidas por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, as investigações do MPPR começaram após denúncia anônima de que a chefe do Núcleo Regional de Educação da cidade estaria desviando merenda para uma entidade particular na comarca vizinha. Foram apreendidos no local alimentos com embalagens identificadas e advertências de que se tratava de produto de alimentação escolar. Há suspeita de que os desvios eram praticados desde 2019.

O mandado de busca e apreensão foi deferido pelo Juízo Criminal de Cornélio Procópio.