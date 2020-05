Crédito da foto Para (Foto: Arquivo Banda B)

Mulher é atingida nas costas por ‘bala perdida’ enquanto cuidava de bebê de um ano na RMC

Uma ‘bala perdida’ entrou pela janela de uma residência em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba, e atingiu as costas de uma mulher que segurava no colo um bebê de apenas um ano. A vítima sobreviveu ao episódio que aconteceu no início da noite deste sábado (17), na rua Antonio Eduardo Trevisan, no bairro Marmeleiro.

De acordo com o cabo Garrett, do Corpo de Bombeiros, a mulher teria ouvido um barulho e sentido na sequência uma dor nas costas. “Ela escutou um barulho, que acreditou ser um disparo de espingarda de pressão, e sentiu uma dor nas costas. Quando o marido foi ver o que tinha acontecido, percebeu que ela tinha recebido um tiro”, contou o cabo.

Aos bombeiros, a vítima disse que ninguém teria motivos para tentar matá-la. “Ela disse que niguém tem nenhum motivo para querer matá-la e a sorte foi que não pegou na criança. A rua lá é calma, mas tem um matagal bem grande ao lado da casa”, afirmou Garrett.