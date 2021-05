Mulher é presa suspeita de matar o marido a tiros

Crédito da foto Para Divulgação

..

Uma mulher foi presa suspeita de matar o marido, de 31 anos, com três tiros em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta segunda-feira (17), de acordo com a Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, os disparos foram feitos após uma discussão entre o casal na residência onde moravam, no Bairro Área 3.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) chegou a ir até a casa, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Ainda conforme a polícia, a mulher se entregou no batalhão da PM da cidade junto com a arma. Ela foi presa.