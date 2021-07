Mulher entra em bar segurando faca, ameaça marido, briga com PM e consegue tirar algemas

Crédito da foto Para (Foto: AEN)

Um mulher de 56 anos foi até um bar de Apucarana, norte do Paraná, e ameaçou o marido com uma faca. Ela ainda teria agredido o companheiro com tapas e empurrões, quebrado móveis do comércio e discutido com outras pessoas que estavam no estabelecimento. O fato aconteceu no início de noite desta segunda-feira (19).

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Ao tentarem conversar, ela passou a xingar os policiais. Em seguida, a equipe deu voz de prisão a autora das ações, e a algemaram para levá-la ao cartório da PM.

Quando chegaram, os policiais perceberam que ela havia conseguido tirar as algemas e escondê-las dentro da calça. Em seguida, jogou o equipamento no chão. Uma policial mulher foi chamada para realizar uma busca pessoal. A bainha da faca usada durante as ameaças foi encontrada.