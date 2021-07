Mulher invade casa do ex, pega chave do carro e acelera com homem no capô

Crédito da foto Para Colaboração

Moradores do bairro Boa Vista, em Curitiba, presenciaram uma cena assustadora no final da noite desta quarta-feira (30). Uma mulher, em fúria, acelerou um veículo com o ex-marido pendurado em cima do capô. A ação foi registrada por vizinhos do condomínio que fica na rua Francisco Zanicotti Sobrinho.

De acordo com o ex-marido, que acionou a Polícia Militar (PM), a mulher invadiu o apartamento onde ele mora sozinho, pegou as chaves do veículo e tentou fugir com o carro. Na tentativa de impedir que ela levasse o automóvel, ele se jogou no capô e ficou pendurado enquanto ela acelerava para frente e de marcha ré.

Testemunhas revelaram que o homem chegou a cair no chão e teve ferimentos na perna.

“Invadiu minha casa, arrombou, pegou a chave do meu carro, roubou meu carro, o carro dela está aqui. Me atropelou, este é o resumo né”, contou o agente penitenciário.

Quando a PM chegou, a mulher, que é moradora de Colombo na Região Metropolitana de Curitiba, não estava mais no local.

Relacionamento conturbado

Logo após a ocorrência, o homem conversou com a equipe da RIC Record TV. O agente penitenciário revelou que eles foram casados durante 13 anos e estão separados há um mês. O casal tem um filho de dois anos. Entretanto, após o término a relação entre marido e mulher está conturbada.

“Semana passada ela invadiu e quebrou a porta, ameaçou de arma, com a minha própria arma. Há três dias atrás quebrou a casa toda de volta. Tentei acalmar ela, mas está transtornada”, revelou o ex-marido.

A PM orientou que o homem busque ajuda e registre o Boletim de Ocorrência.